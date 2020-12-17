Москва, , 10:44 — REGNUM Падение интереса россиян к биткоину прямо связано с финансовым кризисом и экономической ситуацией, считает сопредседатель «Партии Роста» Илья Сачков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 17 декабря, комментируя данные Google Trends. «Цены растут, компании проводят сокращения персонала, переводят сотрудников на полставки или отправляют в неоплаченные отпуска. С другой стороны, впереди праздники, подарки, планирование отпусков, и у многих, конечно, есть более насущные проблемы, чем покупка криптовалюты. Тем более, что биткоин стоит уже $20 600. Сейчас вхождение в рынок криптовалют возможен только для людей с большими финансовыми возможностями», — отметил эксперт.

По его словам, и по количеству торгов на бирже, по количеству новых зарегистрированных акаунтов (а не по количеству поисковых запросов), видно, что тема криптовалюты не теряет своей актуальности. «Что касается массового спроса, то, как только экономическая ситуация в стране будет меняться в лучшую сторону, люди будут возвращаться к теме инвестиций», — добавил Сачков.

Напомним, в последний месяц 2020 года россияне стали на 37% реже интересоваться биткоином, подсчитали специалисты Google Trends. Всего за две недели динамика популярности поискового запроса «биткоин» сократилась с 95 до 60 пунктов, выяснил «РБК-Крипто».