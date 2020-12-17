Москва, , 10:42 — REGNUM Курс доллара на торгах на Московской бирже снизился на 0,3%, до 73,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:21 мск 17 декабря.

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Отметим, что после снижения доллар незначительно пошёл в рост. Европейская валюта торгуется на отметке 89,33 рубля, падение составляет 0,05%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 декабря, на закрытии предыдущей торговой сессии на Мосбирже доллар стоит 73,3 рубля.