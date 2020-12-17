Москва, , 10:37 — REGNUM Нефть 16 декабря продолжила дорожать в русле устойчивого восходящего тренда, передвигая мартовские максимумы за пределами уровня $50. На утренних торгах 17 декабря нефть марки Brent достигла отметки $51,66 и, похоже, настроена на дальнейшее развитие бычьего импульса, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Свежий толчок к росту рынок черного золота получил со стороны Федрезерва, который изначально разочаровал инвесторов, воздержавшись от расширения программы количественного смягчения, но затем вдохновил рисковые активы на подъем на фоне заявлений о готовности к смягчению политики в случае необходимости.

Комментарии Пауэлла, который также выразил надежду на улучшение самочувствия экономики в 2021 году, нивелировали негатив от бездействия Центробанка и слабых розничных продаж в США, которые упали сильнее прогнозов.

Также Brent получила поддержку со стороны отраслевого отчета. Еженедельные данные минэнерго показали, что на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 3,1 млн баррелей против прогноза падения на 1,9 млн.

Кроме того, в отчетный период добыча на сланцевых месторождениях сократилась на 100 тыс. баррелей в день, показав снижение впервые с конца октября.

В краткосрочной перспективе нефть, как и остальные высокодоходные активы, будет отыгрывать «голубиную» риторику Федрезерва, которая усилила давление на доллар, что дополнительно подпитывает подъем цен на черное золото.

Следующим драйвером роста может стать заключение соглашения по пакету фискальных стимулов в Штатах, учитывая дальнейший прогресс в переговорах.

При сохранении восходящего импульса следующей целью Brent станет отметка $52. Перед наступлением выходных, если инвесторы не дождутся американских стимулов до конца торговой недели, возможна фиксация прибыли с коррекцией нефти в направлении уровня $50 за баррель», — считает эксперт.

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