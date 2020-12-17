Новосибирск, , 10:37 — REGNUM Проект закона о бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов принят во втором чтении на сессии Заксобрания сегодня, 17 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что в документ внесено около 300 поправок. При этом приоритет отдан исполнению социальных обязательств, реализации национальных проектов, максимальному участию области во всех федеральных программах.

«Нам предстоит серьёзная работа в течение 2021 года, в ходе исполнения бюджета, — прокомментировал губернатор Андрей Травников. — Уверен, что мы выйдем на дополнительные поправки. Тем не менее, самые основные вещи в бюджете, который сегодня рассмотрели во втором чтении, учтены».

Внесённые поправки связаны с дополнительным поступлением федеральных средств.