Москва, , 10:39 — REGNUM В декабре зафиксировано подорожание всех моделей Subaru, представленных в России. Об этом 17 декабря сообщается на сайте «Цена Авто».

Отмечается, что все шесть моделей японской марки стали дороже на 60−70 тыс. рублей. Таким образом, рост стоимости автомобилей составил от 1,4 до 3,0%.

Подорожание затронуло все комплектации кроссовера Forester и седана Legacy 2020 модельного года, а также все версии кроссоверов Outback, XV и спортивных седанов WRX и WRX STI.

Теперь базовая комплектация модели Forester 2020 модельного года стоит 2 339 000 рублей, а топовая — 3 069 900 рублей. Стоимость Legacy начинается от 2 819 900 рублей.

Новая цена универсала Outback варьируется в зависимости от оснащения от 3 049 000 до 4 099 900 рублей. Также цены поменяли модели WRX (от 3 229 000 до 3 469 900 рублей), WRX STI (от 4 399 900 до 4 449 900 рублей) и XV (от 2 079 000 до 2 579 900 рублей).

Напомним, предыдущее повышение стоимости автомобилей Subaru в России произошло в октябре 2020 года. Тогда все авто японской марки подорожали на 30 тыс. рублей.

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