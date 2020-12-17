Москва, , 10:19 — REGNUM ФАС России в настоящее время обладает всем необходимым инструментарием для пресечения антимонопольных нарушений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявила научный сотрудник Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Анна Позднякова. Так она прокомментировала обещание ФАС устраивать внеплановые проверки в случае, если не будут исполняться решения о снижении цен.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Это не шуточки!»: власти стабилизируют цены на продукты – все новости»

«ФАС России в настоящее время обладает всем необходимым инструментарием для пресечения антимонопольных нарушений, а также представляет собой команду профессионалов высокого класса, для которых стабилизация ситуации с ценами на продукты питания, бесспорно, является абсолютным приоритетом, — сказала Позднякова. — Кроме того, сегодняшняя ситуация для ФАС России, к сожалению, не нова, российский антимонопольный регулятор часто сталкивается со случаями завышения цен на различные товары и уже накопил богатый опыт успешного правоприменения. Полагаем, что и сегодня ФАС России, используя необходимые методы антимонопольного контроля, исполнит соответствующие поручения правительства и добьется снижения цен на базовые продукты питания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что контроль над ценами со стороны правительственных органов РФ приведет к тому, что ретейлеры смогут повысить цены на другие составляющие продуктовой корзины.

Читайте ранее в этом сюжете: Эффект от контроля над ценами в РФ будет минимальным – прогноз экономиста