София, , 10:14 — REGNUM Строительство газопровода «Балканский поток» завершено, сейчас его готовят к запуску. Об этом 17 декабря сообщает болгарская газета «Труд» со ссылкой на компанию-заказчик «Бултрансгаз».

Отмечается, что в настоящее время работают приемные государственные комитеты, после чего будет выдано разрешение на эксплуатацию газопровода.

«Балканский поток» — это газопровод, который будет проходить от турецко-болгарской до болгаро-сербской границы — через 11 областей Болгарии. Он станет частью «Турецкого потока» на территории Болгарии. Запуск запланирован на конец декабря.

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