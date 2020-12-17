Горно-Алтайск, , 10:09 — REGNUM Работники прокуратуры Республики Алтай совместно с сотрудниками УФАС по региону организуют мониторинг цен на базовые продукты питания в магазинах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по итогам рабочей встречи с антимонопольщиками.

Покупатель в супермаркете Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

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Контролировать будут не только цены, но и вес продуктов в граммах. Особое внимание будет уделено проверке розничных наценок в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

«При выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жесткое пресечение сговоров хозяйствующих субъектов», — отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на продовольственные товары. Как сообщало ИА REGNUM, глава государства назвал заявления членов правительства о ситуации с ценами «сказками», потребовав решить вопрос.

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