Москва, , 10:02 — REGNUM Контроль над ценами со стороны правительственных органов РФ приведет к тому, что ретейлеры смогут повысить цены на другие составляющие продуктовой корзины. Об этом 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил член Экспертного совета по развитию конкуренции при правительстве РФ, старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков.

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«Контроль над ценами будет иметь минимальный эффект в краткосрочной перспективе, — сказал Новиков. — Ретейлеры смогут повысить цены на другие составляющие продуктовой корзины. Производители и поставщики в некоторой степени смогут компенсировать реальные изменения бумажными: там, где прежде в договоре была отдельно цена и отдельно скидки, в новом договоре можно сразу указать цену без скидок, что формально будет снижением цены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная антимонопольная служба пообещала устраивать внеплановые проверки в случае неисполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов.