Нижний Новгород, , 09:54 — REGNUM Российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» поставила в Челябинск 29 низкопольных автобусов ЛиАЗ-5292.67 CNG, работающих на природном газе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Автобусы укомплектованы моторами ЯМЗ-536 экологического стандарта «Евро-5». ЛиАЗ-5292.67 CNG рассчитан на перевозку 105 человек. В автобусе есть 30 посадочных мест и одно место для инвалидной коляски.

Транспорт, поступивший в Челябинск, оборудован механической аппарелью и электронной системой наклона кузова в сторону остановки для облегчения посадки и высадки пассажиров.

Отмечается, что автобусы укомплектованы кондиционерами, USB-зарядками, Wi-Fi-роутерами и системой видеонаблюдения.

Ранее Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) поставил в Тюмень 60 газовых низкопольных автобусов большого класса ЛиАЗ-5292.67 с газовыми моторами ЯМЗ-530 CNG.

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