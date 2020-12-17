Самара, , 10:03 — REGNUM Дополнительно профинансировать санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы готово правительство Самарской области. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Этот вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. По словам участников заседания, уровень зарплаты работников бюджетной сферы в Самарской области повысился и соответствует целевым показателям на текущий год. А согласно решению правительства региона, к концу 2020 года некоторые категории работников образования и культуры получат доплаты.

По словам заместителя министра социально-демографической и семейной политики региона Олега Рубежанского, в текущем году путёвки на лечение должны были получить 1005 человек. Но из-за закрытия санаториев в связи с пандемией 373 работника не смогли получить лечение и отдых по льготным путевкам.

Председатель Федерации профсоюзов региона Дмитрий Колесников предложил увеличить в областном бюджете средства на отдых работников.

А председатель областного правительства Виктор Кудряшов отметил, что считает объём средств, которые выделяются на отдых работников, недостаточным. В связи с этим он поручил чиновникам подготовить заявку на дополнительное финансирование.

Кроме этого, он призвал Союз работодателей и руководителей предприятий увеличить объём средств на отдых своих работников, поскольку ситуация в экономике области с настоящий момент стабилизируется.

Читайте ранее в этом сюжете: Пензенских детей из проблемных семей на Новый год отправят в санатории