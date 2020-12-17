Ульяновск, , 09:50 — REGNUM В Ульяновской области в рабочем поселке Тереньга введена в эксплуатацию новая модульная котельная для местной школы. Строительство шло по поручению губернатора Сергея Морозова, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Поручение было возложено на Корпорацию развития коммунального комплекса Ульяновской области. В течение года были проведены инженерно-строительные работы, котельная мощностью 1,4 МВт подключена к сетям. 15 декабря она заработала в штатном режиме, а старая котельная выведена из эксплуатации.

По словам министра энергетики и ЖКК Александра Черепана, новая котельная обеспечит теплом не только школу, но и строящийся в настоящее время корпус для младшеклассников на 300 мест. Работы идут в рамках национального проекта «Образование», открытие запланировано в 2021 году. Школа станет структурным подразделением тереньгульского лицея при УлГТУ.

В этом году в Ульяновской области Корпорацией развития коммунального комплекса введены в эксплуатацию три новых теплоисточника в Новоульяновске и Тереньге, установлен новый газовый котел в котельной поселка Цемзавод Сенгилеевского района. Также заменены 18,5 км тепловых сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области подготовили рейтинг образовательных организаций, которые обеспечивают высокое качество подготовки учащихся. Из 389 школ, которые приняли в нём участие, в перечень вошли 11 гимназий, десять лицеев, четыре школы.

Подробнее: В Ульяновской области составили рейтинг школ по итогам года