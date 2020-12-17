Балей, Забайкальский край, , 09:47 — REGNUM Экологические проблемы города Балей (Забайкальский край) стали поводом для проведения онлайн-конференции. Как сообщает сегодня, 17 декабря, пресс-служба краевого правительства, помимо губернатора региона Александра Осипова, в данном мероприятии приняли участие: сенаторы Бакир Жамсуев, Сергей Михайлов и депутаты Государственной думы — Николай Говорин, Николай Николаев и Сергей Вострецов.

По словам регионального министра природных ресурсов Сергея Немкова, основными экологическими проблемами города Балея являются высокий радиоактивный фон в жилых домах и социальных объектах, отсутствие очистных сооружений и некачественная питьевая вода.

Правительством Забайкальского края ведется работа по улучшению ситуации, однако бюджетных средств региона для этого недостаточно.

«В Забайкальском крае немало населенных пунктов, пострадавших от воздействий горнорудного производства, наиболее болезненным для нас является город Балей. Мы рассчитываем на системный поиск решений и решение частного случая, каким является город Балей. Надеемся на постоянную поддержку депутатов в этих вопросах», — подчеркнул руководитель Забайкалья Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Осипов неоднократно посещал Балей. По итогам визита был разработан комплекс мероприятий по улучшению экологической обстановки в населенном пункте — разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений, обсуждаются вопросы рекультивации рудных отвалов и другие меры.