Ижевск, , 09:46 — REGNUM Ограничение цен на сахар и растительное масло необходимо в текущей ситуации. Об этом заявила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.

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Она констатировала, что эти товары на территории республики не производятся, а поскольку эти продукты питания биржевые — они очень зависят от внешних цен.

«Не могу согласиться с тем ростом, которые они показывают в последние дни — действительно произошел кратный скачок. Очень хорошо, что сейчас на уровне федерации подписываются соглашения по сдерживанию цен», — сказала глава минсельхоза.

В то же время она высказала опасения, что ситуация может отразится на сельхозпроизводителях республики.

«Потому считаю, что имеет смысл проанализировать и торговые наценки. Глубокого анализа требует и повышение себестоимости продукции — в отрасли сохраняется импортная составляющая и это особенно больно ощущается именно в те периоды, когда меняются курсы валют», — пояснила Абрамова.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время прокуратура Удмуртии по поручению Генпрокуратуры проводит проверку ценообразования на социально-значимые товары первой необходимости в республике. Проверка будет направлена на принятие комплекса мер реагирования, которые в том числе оценят профилактику нарушений в сфере ценообразования.

Кроме того, в республике планируется создать Координационный совет, который будет контролировать рост цен на продукты питания.

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