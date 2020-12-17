Ростов-на-Дону, , 09:44 — REGNUM Объём внутреннего регионального продукта (ВРП) Ростовской области по итогам 2020 года должен превысить 1,5 мрлн рублей. Об этом в ходе инвестиционного послания сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«По итогам года объём валового регионального продукта сохранится на уровне свыше 1,5 трлн рублей. Мы сохраним на уровне прошлого года объём промпроизводства, объём строительных работ в жилищной и индустриальной сфере, частные инвестиции, экспорт продовольствия и продукции сельхозпроизводства», — сказал глава региона.

Удержать показатели на уровне 2019 года, по мнению Голубева, помогли взвешенная политика по введению коронавирусных ограничений, сохранение всех форм господдержки бизнеса и новые налоговые преференции.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году объём валового регионального продукта на Дону составил 1,3 трлн рублей, в 2018 году — 1,4 трлн рублей. В 2019 году этот показатель достиг 1,5 трлн рублей.

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