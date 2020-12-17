Ульяновск, , 09:38 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил за развитие индустриальных парков на территориях предприятий оборонно-промышленного комплекса. С такой инициативой он выступил на национальном промышленном форуме в рамках пленарного заседания «Промышленность и национальные цели развития», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ульяновский губернатор в своём докладе представил инициативу региона по перезагрузке инвестиционной деятельности. По его словам, чтобы привлечь инвесторов, нужно использовать не только принимаемые федеральные меры, но и создавать платформу на региональном уровне.

«Мы не только авиационная столица, но и территория, где расположены промышленные предприятия, связанные с такими крупными госкорпорациями, как «Ростех», «Росатом», «ОАК» и другими. Значит, мы должны найти с ними возможности сотрудничества. Считаю, перспективно делать совместные индустриальные парки», — сказал Сергей Морозов.

Он привёл ряд примеров успешного сотрудничества. В частности, в рамках партнёрства с ПАО «КАМАЗ» за два года создан крупный индустриальный парк в Димитровграде, куда привлечено «несколько десятков миллиардов рублей инвестиций», созданы «уникальные производства».

Аналогичное сотрудничество налажено с Объединенной авиастроительной корпорацией. По словам Сергея Морозова, на площадке авиакластера построены заводы «АэроКомпозит-Ульяновск» и «Вестас»:

"Привлекли ряд компаний для дальнейшего развития композитного направления. Появился уникальный индустриальный парк, который позволяет «Авиастару» более эффективно вести своё хозяйство».

Губернатор отметил, что перспективы подобного проекта есть в автомобильной сфере, на базе «УАЗа», который также работает на обороноспособность страны.

По мнению Сергея Морозов, при перезагрузке инвестиционного цикла в приоритете будет формирование новых отраслей экономики, реализация крупных инвестиционных проектов, развитие инфраструктуры для локализации производств, совершенствование мер поддержки и государственного регулирования инвестиционного климата.

По словам генерального директора Корпорации развития Ульяновской области Сергея Васина, с начала года в регионе реализовано четыре инвестпроекта на 1 млрд рублей, что позволило создать порядка 350 новых рабочих мест. В 2021 году 15 инвесторов планируют запустить проекты с общим объёмом вложений в размере 11 млрд рублей и обеспечить 1500 рабочих мест. Ещё 11 инвесторов начнут реализацию проектов, общий объём инвестиций оценивается в 12 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Ульяновской области начала работать микробиологическая лаборатория Mars для мониторинга качества выпускаемой продукции (шоколадное производство) государственным, нормативным и корпоративным требованиям. На предприятии поясняют, что это позволит ускорить исследования и выпуск готовой продукции в оборот. В строительство новой микробиологической лаборатории вложено 375 млн рублей. Открытие состоялось в онлайн-режиме.

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