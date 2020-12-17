Москва, , 09:42 — REGNUM В ноябре 2020 года в России на вторичном авторынке лидером продаж стал Ford Focus. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В прошлом месяце российские автолюбители купили 12 317 подержанных моделей Focus. Это на 12% больше, чем год назад, когда был перепродан 10 981 такой автомобиль.

Второе место по популярности среди подержанных авто занимает отечественная Lada 2114. Данная модель была перепродана 11 037 раз, что на 4,6% меньше, чем годом ранее. Тройку лидеров модельного рейтинга замыкает Hyundai Solaris с результатом 10 572 перепроданных авто. Здесь перепродажи выросли на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились подержанные Kia Rio (10 236 ед.; +18,5%) и Lada 2170 Priora (9967 ед.; +8,7%).

В общей сложности в прошлом месяце объём перепродаж легковых машин в РФ вырос на 9%, до 446 349 экземпляров.

Напомним, с начала нынешнего года по октябрь включительно в России были перепроданы 1 147 822 машины отечественных марок. Доля таких автомобилей в общем объёме продаж на вторичном рынке составила 29,22%.

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