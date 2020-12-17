Элиста, , 09:30 — REGNUM Республика Калмыкия потратит 896 млн 377 тыс. рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Соответствующая программа, подписанная Минздравом РФ, рассчитана на пять лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По итогам проверки был составлен список поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, фельдшерских здравпунктов, нуждающихся в ремонте и реконструкции, медицинском оборудовании и транспорте. Работы будут проведены в период с 2021 года по 2025 год.

«На реализацию программы из всех источников финансирования планируется выделить 896 млн 377 тыс. рублей, в том числе из регионального бюджета — более 29 млн рублей», — уточнили в ведомстве.