Ташкент, , 09:26 — REGNUM По состоянию на 1 октября 2020 года внешний долг Узбекистана достиг $18,5 млрд. Это следует из отчета «Обзор состояния и динамики государственного долга», опубликованного на сайте министерства финансов.

С начала 2020 года внешний долг Узбекистана вырос на 18% и достиг 32,8% от валового внутреннего продукта (ВВП). Внутренний долг республики составил 23,6 трлн сумов ($2,3 млрд). Таким образом, общий объем государственного долга составил $20,8 млрд.

Годом ранее госдолг Узбекистана составлял $17,8 млрд (или 30,7% от ВВП), а в 2018 году — $14,8 млрд (29,4% от ВВП). В 2016 году этот показатель составлял $9,5 млрд (11,6% от ВВП).

В минфине отметили, что главными кредиторами Узбекистана являются Азиатский банк развития — $4,5 млрд, Всемирный банк — $3,1 млрд, Эксимбанк Китая — $2,2 млрд, Японское агентство по международному сотрудничеству — $1,9 млрд.