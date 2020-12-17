Чита, , 09:26 — REGNUM В Чите (Забайкальский край) долгожданные ключи от квартир получили жильцы дома по улице Славянской, 12. Как пояснили сегодня, 17 декабря, в пресс-службе краевого правительства, речь идёт о долгострое, который не удавалось ввести в эксплуатацию с 2018 года.

«Сдача дома — это цепь взаимосвязанных решений, и если одно звено качнулось — процесс затягивается, что произошло в данном случае. Особую благодарность хотелось бы выразить дольщикам, которые вовремя нас информировали о том, что есть проблемы. Компания-застройщик вела себя достойно, несмотря на финансовые трудности. Вместе мы всё преодолели», — отметил первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер.

По его словам, следующими объектами, которые планируются к сдаче, будут дома в микрорайоне Каштакский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, объект по улице Славянской, 12 в Чите находился в высокой степени готовности с 2018 года. Однако обильные осадки летом 2018 года вызвали подтопление прилегающего к многоквартирному дому земельного участка грунтовыми водами и сделали невозможным выполнение предусмотренных проектом работ по возведению подпорных стен и благоустройству территории объекта.