Ульяновск, , 09:18 — REGNUM В Кузоватовском районе Ульяновской области может обанкротиться коммунальное муниципальное предприятие «Тепловодосервис». Соответствующий иск о банкротстве подан в Арбитражный суд Ульяновской области.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области Kad.arbitr.ru

Исковое заявление зарегистрировано в суде 14 декабря. В качестве ответчика выступает МУП «Тепловодосервис» в посёлке Кузоватово, указанная сумма исковых требований — 67 623 729 рублей 24 копейки.

Дело пока не принято в производство. Детали иска неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, МУП «Тепловодосервис» зарегистрировано в 2009 году, место прописки — рабочий посёлок Кузоватово. Уставный фонд составляет 101 540 рублей. Указанный основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.