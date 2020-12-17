Москва, 17 декабря 2020, 09:22 — REGNUM В России подорожали семь из одиннадцати представленных на российском авторынке моделей японской марки Toyota. Об этом 17 декабря сообщается на сайте «Цена Авто».
Не изменились цены на минивэн Alphard, кроссоверы C-HR и Fortuner и на спортбек Supra. Все остальные автомобили японской марки подорожали на 29 — 174 тыс. рублей или на 1,1 — 4,1% по сравнению с прежней стоимостью.
Меньше всего подорожала начальная версия седана Corolla — на 12 тыс. рублей. При этом комплектация Комфорт, наоборот, стала дешевле на 43 тыс. рублей.
Самая продаваемая модель Toyota — кроссовер RAV4 стал стоить дороже на 29 — 69 тыс. рублей. Теперь кроссовер продается по цене от 1 961 000 до 2 857 000 рублей.
Больше всего подорожали внедорожники Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado. Данные модели стали дороже на 169 — 174 тыс. рублей и на 104 — 146 тыс. рублей соответственно.
Напомним, в ноябре 2020 года Toyota подняла цены на девять автомобилей, представленных в России. Данные модели подорожали на 22 — 255 тыс. рублей.
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