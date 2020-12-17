Кизнерский район, Удмуртия, , 09:11 — REGNUM В Удмуртии на землях сельскохозяйственного назначения в Кизнерском районе выявили 20 несанкционированных свалок. Общая площадь составила 10 га, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

На участках складировались не только твёрдые бытовые, но и биологические отходы. Земля была отмежевана и находится в собственности муниципального образования «Кизнерский район». При этом администрация района никаких мер для ликвидации свалок не предпринимала.

Прокурором района в адрес главы администрации внесено представление, по итогам рассмотрения которого свалки были ликвидированы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно планам, до конца года в республике планируют ликвидировать 50 несанкционированных свалок. Средства на эти мероприятия в размере 37 млн рублей выделялись в рамках национального проекта «Экология». До конца года общая площадь ликвидированных свалок за счет субсидий составит более 30 га, будет вывезено в целом 6,4 тыс. тонн накопленных отходов.

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