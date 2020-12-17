Москва, , 09:13 — REGNUM Московский инновационный кластер (МИК) начал сотрудничать с физическими лицами. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера. Это позволит найти партнеров и инвесторов, разместить заказы на производство продукции, стать участником технологических конкурсов. Впервые в мировой практике подобные решения доступны не только компаниям, но и физическим лицам», — рассказала Сергунина.

Если раньше зарегистрироваться на платформе i. moscow могли исключительно юрлица и индивидуальные предприниматели, то теперь такая возможность есть и у физических лиц. После регистрации гражданин получит доступ в ряду сервисов МИК. Помимо этого физлица получат возможность подавать заявки онлайн для участия в акселераторах и технологических конкурсах.

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