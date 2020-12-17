Нижний Новгород, , 08:59 — REGNUM В национальный рейтинг по прозрачности закупок по итогам 2020 года в число лидеров из городов-столиц вошли два городских округа из Приволжского федерального округа. Это Пермь и Нижний Новгород, в числе аутсайдеров — Оренбург, следует из данных исследования.

В десятку городов-лидеров, которые получили статус с гарантированной прозрачностью государственных закупок, попали Пермь и Нижний Новгород, занявшие соответственно четвёртое и восьмое места в стране. Лидерами по стране стали Владивосток, Хабаровск и Ставрополь.

Во вторую группу, где прозрачность муниципальных закупок оценивается как высокая, вошли четыре столичных центра: это Ульяновск (12 место), Саранск (18 место), Самара (25 место) и Чебоксары (29 место). Также в этой группе оказались Тольятти, занявшие 15 место.

В третью группу (средний уровень прозрачности закупок) включена Уфа, которая оказалась на 46 строчке.

Ещё три поволжских города отмечены в группе с базовой прозрачностью закупок: Киров (61 место), Казань (64 место), Йошкар-Ола (66 место), Саратов (74 место), Пенза (76 место). Замыкает рейтинг из поволжских столичных центров Оренбург, занявший 80 место.

Напомним, в проекте «Национальный рейтинг прозрачности закупок» основным методом оценки является «перекрестный анализ» — сравнительный анализ показателей участников, принадлежащих к одному классу закупщиков. Используются данные публичных официальных источников, а также предоставленные участниками в форме анкет.

Рейтинг разделен на сегменты по типу участников и на пять уровней прозрачности закупок: гарантированный, высокий, средний, базовый и низкий.

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