Москва, , 09:00 — REGNUM В 2021 году на российском авторынке появится рестайлинговый кроссовер Geely Atlas Pro. Об этом сообщает пресс-служба китайского автопроизводителя.

Новинка уже получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России. В РФ модель будет продаваться только с одним мотором — это «турботройка» рабочим объёмом 1,5 л и производительностью 177 «лошадей». Этот двигатель создан китайским автопроизводителем совместно со шведской компанией Volvo.

С движком будет сочетаться позиционная механическая трансмиссия, семискоростной преселективный «робот» либо шестискоростной «автомат» Aisin. Для кроссовера также будет доступен привод 4×4.

Ожидается, что привозить в Россию обновленный Atlas Pro будут из Китая, хотя обычный Atlas для рынка РФ сейчас изготавливается на предприятии «БелДжи» в Белоруссии.

Напомним, в ноябре 2020 года российские автолюбители приобрели 2015 автомобилей компании Geely — на 126% больше, чем в ноябре 2019 года.

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