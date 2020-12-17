Абакан, , 08:43 — REGNUM За неделю в Хакасии подсолнечное масло выросло в цене на 5,20% (+6,45 рубля).

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Как сообщили ИА REGNUM 17 декабря в Красноярскстате, по состоянию на 14 декабря средняя цена на подсолнечное масло в регионе составляла 130,57 рубля за кг.

Также в республике подорожали свежие огурцы (на 21,84%) — до 186,76 рубля за кг. Свежие помидоры стали дороже на 4,58% (196,01 рубля за кг).

За указанный период в Хакасии подешевели морковь (на 2,12%), пшено (на 0,96%) и пшеничная мука (на 0,92%).

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю в Красноярском крае свежие огурцы подорожали на 12,99%.

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