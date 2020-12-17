Москва, , 08:25 — REGNUM Московский инновационный кластер (МИК) впервые в мировой практике начал работать с физическими лицами. Теперь стать участником кластера может любой гражданин России, сообщается на портале мэра столицы.

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Ранее представлять свои проекты на портале кластера i. moscow могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП).

Чтобы присоединиться к кластеру и представить свои личные проекты, гражданам нужно зарегистрироваться на платформе i.moscow. После регистрации будет доступен целый ряд сервисов МИК.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский инновационный кластер (МИК) запустил новый онлайн-сервис.

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