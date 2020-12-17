Нижний Новгород, , 08:20 — REGNUM Два региона Поволжья вошли в пятёрку лидеров «Национального рейтинга прозрачности закупок» по итогам 2020 года. Это Саратовская область и Чувашия, следует из данных исследования.

В первую десятку регионов-лидеров, которые получили статус с наивысшей — гарантированной прозрачностью государственных закупок — вошли два региона из Поволжья: Саратовская область заняла четвёртое место в стране, Чувашия — пятое. Отметим, что лидерами в России стали Москва, Югра и Тамбовская область.

Во второй группе (высокая прозрачность государственных закупок) оказались 24 региона. В их число вошли пять регионов Поволжья: Татария (11 место), Нижегородская область (16 место), Самарская область (19 место), Ульяновская область (20 место) и Мордовия (27 место).

В группе регионов со средним уровнем прозрачности госзакупок оказались Марий Эл (36 место), Прикамье (43 место) и Пензенская область (51 место). Ещё три поволжских региона отмечены в группе субъектов с базовой прозрачностью закупок: Удмуртия, Башкирия и Оренбургская область, которые заняли соответственно 63, 64 и 65 места.

Среди регионов Поволжья худшие позиции в рейтинге у Кировской области, которая в целом по стране заняла 79 место из 84. Прозрачность закупок в регионе авторы исследования оценили как низкую.

Авторы отмечают, что в проекте «Национальный рейтинг прозрачности закупок» основным методом оценки является «перекрестный анализ» — сравнительный анализ показателей участников, принадлежащих к одному классу закупщиков. Используются данные публичных официальных источников, а также предоставленные участниками в форме анкет. Отметим, что рейтинг проводится с 2006 года.

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