Москва, , 08:16 — REGNUM Государственные информационные системы (ГИС) РФ в сфере экологической безопасности оказались неэффективными, следует из отчёта Счётной палаты.

«В настоящее время они (ГИС) не являются эффективным механизмом решения задач и достижения цели Стратегии экологической безопасности», — говорится в отчёте.

Отмечается, что основным риском является отсутствие достоверной информации в области экологической безопасности, а также создание информационных систем, которые не соответствуют заявленным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, план реализации Стратегии экологической безопасности до 2025 года был утвержден в РФ в 2019 году.

План включает в себя 18 разделов. Основной упор новой стратегии сделан на развитие системы эффективного обращения с отходами и их утилизацию.

В документе определены: приоритетные направления в сфере обеспечения экологической безопасности, план действий и срок их реализации, ответственные исполнители.