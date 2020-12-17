Дзержинск, Нижегородская область, 17 декабря 2020, 07:32 — REGNUM Нижегородский химический завод из Дзержинска взят под наблюдение решением арбитража региона. Первый этап в процедуре несостоятельности в отношении ООО «Завод тонкого органического синтеза» продлится до 10 июня 2021 года, передаёт ИА REGNUM.
В процессе рассмотрения дела произошла замена истца — с ООО «Гелиос» на индивидуального предпринимателя Андрея Гайтанова. Решением суда требование в размере 1 034 327 рублей внесено в третью очередь реестра. Временным управляющим назначена Елена Замыслова из Ассоциации ВАУ «Достояние».
Суд ходатайство отклонил и вынес вердикт по существу.
Напомним, завод-ответчик был учреждён для производства органических химических веществ в 2016 году. Его единственным владельцем является директор Евгений Никитин, который также фигурировал в скандальном деле «Завода оргсинтеза Ока».