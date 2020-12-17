Дзержинск, Нижегородская область, , 07:32 — REGNUM Нижегородский химический завод из Дзержинска взят под наблюдение решением арбитража региона. Первый этап в процедуре несостоятельности в отношении ООО «Завод тонкого органического синтеза» продлится до 10 июня 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

В процессе рассмотрения дела произошла замена истца — с ООО «Гелиос» на индивидуального предпринимателя Андрея Гайтанова. Решением суда требование в размере 1 034 327 рублей внесено в третью очередь реестра. Временным управляющим назначена Елена Замыслова из Ассоциации ВАУ «Достояние».

"Должник представил ходатайство, просил суд приостановить производство по делу до рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта, который лёг в основу заявленных требований», — отмечалось в материалах дела.

Суд ходатайство отклонил и вынес вердикт по существу.

Напомним, завод-ответчик был учреждён для производства органических химических веществ в 2016 году. Его единственным владельцем является директор Евгений Никитин, который также фигурировал в скандальном деле «Завода оргсинтеза Ока».