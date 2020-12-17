Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Компания Boeing в рамках программы по возвращению в эксплуатацию самолётов модели Boeing 737 MAX, полёты на которых по всему миру были прекращены в марте 2019 года из-за двух авиакатастроф, планирует нанять 160 пилотов высокой квалификации. Об этом 17 декабря сообщает агентство «Рейтер».

В соответствии с документами, оказавшимися в распоряжении агентства, эти пилоты будут в течение 35 дней работать инструкторами или наблюдателями для пилотов других авиакомпаний. К кандидатам предъявляются высокие требования — не менее одной тысячи часов налёта инструктором и обладание лицензией на управление Boeing 737. Отмечается, что зарплата пилотов-инструкторов может составлять порядка $200 тыс. в год.

В рамках программы возвращения Boeing 737 MAX на авиалинии компания также будет проводить непрерывное наблюдение за их полётами. Кроме того, для бортпроводников будут организованы дополнительные курсы по общению с пассажирами, испытывающими во время авиаперелётов повышенную тревожность.

Как сообщало ИА REGNUM, американская авиакорпорация Boeing провела первый полёт обновлённого авиалайнера 737 MAX с представителями СМИ на борту.

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