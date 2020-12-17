Красноярск, , 07:12 — REGNUM За неделю в Красноярском крае свежие огурцы подорожали на 12,99% (+23,59 рубля). Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в Красноярскстате.

Овощи на рынке Антон Привальский © ИА Красная Весна

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Средняя цена на огурцы в регионе по состоянию на 14 декабря — 205,17 рубля за килограмм.

Свежие помидоры взлетели в цене на 5,36% (+9,13 рубля) — до 179,45 рубля за килограмм.

Репчатый лук подорожал на 4,82% (+1,35 рубля) — до 29,38 рубля за килограмм.

В то же время в регионе за неделю подешевели водка (на 2,41%), мясные консервы (на 1,60%) и пшеничная мука (на 0,37%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье потребительские цены на продукты питания в ноябре 2020 года по сравнению с октябрём выросли на 1,1%.

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