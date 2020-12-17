Брюссель, 17 декабря 2020, 07:06 — REGNUM Семилетний бюджетный план ЕС на 2021−2027 годы объемом €1,074 трлн окончательно одобрен Европарламентом, сообщается на сайте законодательного органа.
В документе закреплен механизм распределения средств в соответствии с принципом верховенства права. За проект бюджета проголосовали 548 депутатов. Еще 81 парламентарий высказался против, а 55 — воздержались.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша и Венгрия после переговоров с руководством ЕС согласились разблокировать проект бюджета союза на 2021−2027 годы. Они были недовольны включением в документ принципа верховенства права.
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