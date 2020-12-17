Санья, Китай, , 07:01 — REGNUM Крупнейший китайский строитель морских круизных лайнеров China State Shipbuilding Corporation (CSSC) подписал соглашение о развитии круизной индустрии с муниципальными властями правительства города Санья в провинции Хайнань на самом юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно соглашению подписанному CSSC Cruise Technology Development Co. Ltd (CCTD) и правительством Саньи, они совместно займутся увеличением количества круизных маршрутов, в полной мере используя возможности офшорной беспошлинной политики провинции Хайнань с целью привлечения внутренних и иностранных туристов.

Шесть круизных маршрутов будет открыто в целях развития круизной отрасли в регионе Южно-Китайского моря. Данные маршруты будут включать все районы близ острова Хайнань, а также международные направления, включая страны проекта «Пояса и пути».

В то же самое время стороны будут работать в интересах развития круизного и яхтенного обслуживания, создавая совместную базу обслуживая и строительства морских судов. CCTD, являющаяся дочерним предприятие компании CSSC, была основана в 2016 году в целях развития круизной отрасли Китая.