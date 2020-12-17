Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Стоимость криптовалюты Bitcoin во время торговой сессии 17 декабря на пике пробила уровень в $22 тысячи, установив новый исторический максимум. Это следует из данных торгов на площадке CoinDesk.

По данным на 06:11 мск стоимость биткойна достигла $22 148. По данным на 06:40 мск его стоимость понизилась до $21 834,04.

Напомним, что курс Bitcoin, главной криптовалюты в мире, впервые поднялся выше уровня $20 тысяч 16 декабря. Предыдущий подобный «взлёт» биткойн пережил в декабре 2017 года, когда его стоимость немного не дошла до $20 тысяч и составила $19 891,99.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость криптовалюты Bitcoin во время торговой сессии 17 декабря превысила отметку в $21 тысячу, что стало новым самым большим значением в истории.

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