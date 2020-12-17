17 декабря 2020 | Время чтения 8 мин

Детали иска к крупному российскому портовому оператору, где у правительства РФ есть «золотая акция», а государству принадлежит 20%.

Анастасия Степанова, , 07:10 — REGNUM ПАО «Новороссийский морской торговый порт» получило многомиллионный иск, которым ему вменяют некие убытки и упущенную выгоду. ИА REGNUM выяснило детали претензий к крупному российскому портовому оператору, где у правительства РФ есть «золотая акция», а государство владеет 20%.

Судно-контейнеровоз Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело на полмиллиарда

В начале декабря 2020 года в арбитраж Краснодарского края поступил иск от АО «Приват-Инвест» в интересах ОАО «Мега», которое обратилось с претензиями к ПАО «Новороссийский морской торговый порт». Общая сумма требований была заявлена на уровне 434 957 100,35 рубля.

10 декабря 2020 года судья Миргородская оставила иск без движения до 12 января 2021 года, указав на недочёты — не предоставлен документ об уплате госпошлины.

Из определения суда известно, что в деле речь идёт «о взыскании упущенной выгоды в размере 5 576 480 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Банком России на дату исполнения решения, убытков, вызванных уменьшением конкурсной массы в размере 10 029 882 рублей, убытков, в виде разницы между ценой по сделке оставления предмета залога на дату заключения сделки». Третьими лицами в спор приглашены ООО «Южная промышленная компания», ООО «Терминал «МЕГА» и Федеральная антимонопольная служба.

Новороссийский морской торговый порт (сс) bibikoff

Что стало основанием для многомиллионного иска?

Основания подачи иска в материалах дела пока не сообщаются. Очевидных связей между истцом и ответчиком нет. Следует обратиться к данным третьих лиц, приглашенных в дело.

Так, ООО «Терминал «Мега» работало именно в порту Новороссийска. Данная компания восемь лет назад получила в Сбербанке два крупных кредита: для погашения текущей задолженности по договорам от 2011−2012 годов «о предоставлении кредита по рефинансируемому кредиту, заключённому между заемщиком и ОАО «ВБРР» на срок по 6 декабря 2019 года с лимитом 26 962 367 долларов США», и для предоставления займа ООО «Новолит» (100% «дочки» ООО «Терминал «Мега») — на погашение задолженности в АО «Всероссийский банк развития регионов» (подконтролен «Роснефти») по договору от 2011 года на срок по 6 декабря 2019 года с лимитом 464 300 долларов США.

В 2016 году Сбербанк, не получив в срок выплаты по кредитам, подал банкротный иск к ООО «Терминал «Мега», и уже в октябре в отношении него ввели наблюдение, которое завершилось банкротством в июне 2017 года. Конкурсным управляющим был утвержден Валерий Кокодий. К концу наблюдения реестр кредиторов содержал претензии на 1 947 230 461,91 рубля.

Грузовое судно у причала Новороссийского морского торгового порта (сс) Mike1979 Russia

Сбербанк позднее уступил право требования долгов по кредитам своей «дочке» — ООО «СБК-Ритейл», а то в свою очередь в 2017 году подписало договор уступки прав, вытекающих из договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, с «Новороссийским морским торговым портом». Размер уступаемых прав (требований) к ООО «Терминал «МЕГА» составил 1 420 942 505,87 рубля.

В 2018 году в рамках конкурсного производства было сделано несколько попыток реализовать залоговое имущество ООО «Терминал «Мега», в составе которого здания, земельные участки, оборудование, а также незалоговое имущество — подъездные пути. В последний раз начальная цена первой части лота составляла 1 142 465 000,4 рубля, а второй — свыше 230 млн рублей, но торги были признаны несостоявшимися, так как был допущен лишь один участник.

Казалось бы, что может связывать АО «Приват-Инвест» — кредитора ОАО «Мега», которое утратило контроль над «дочкой» ещё в 2013 году? Ответ на этот вопрос следует искать в банкротном деле «Меги». НМТП — залоговый кредитор «Меги», которое в свою очередь было поручителем по кредитам «дочернего актива».

В октябре 2020 года от АО «Приват-Инвест» поступило заявление «о признании недействительной сделкой соглашения об оставлении предмета залога за собой от 12.03.2020 г. и применении последствий недействительности сделки, обязав ПАО «НМТП» (ИНН 2 315 004 404) возвратить залоговое имущество в конкурсную массу ОАО «Мега», а ОАО «Мега» возвратить ПАО «НМТП» денежные средства в размере 100 814 073,07 рубля». То есть фактически конкурсный кредитор «Меги» требует от оператора порта Новороссийска вернуть предмет залога, в состав которого входило практически всё ликвидное имущество должника — от зданий и земель до обелиска братской могилы. Это требование рассмотрят 17 февраля 2021 года.

Одновременно с этим уже в деле о банкротстве ООО «Терминал «Мега» в сентябре 2020 года в арбитраж Краснодарского края поступило заявление ОАО «МЕГА», в котором предлагается заменить конкурсного кредитора ПАО «Новороссийский морской торговый порт» на «Мегу» «в части требований в размере 394 758 358 рублей 42 копеек». Позже сумму увеличили до 466 140 762 рублей 50 копеек. ПАО ходатайствовало о приостановлении производства по заявлению, которое суд принял к рассмотрению. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 23 марта 2021 года.

Примечательно: убытки «Новороссийскому морскому торговому порту» вменяет не только «Приват-Инвест», но и некое ООО «Оптимус» (конкурсный кредитор ООО «Терминал «Мега»). Оно в ноябре 2020 года подало иск в интересах ООО «Терминал «Мега». Было заявлено требование о взыскании с порта упущенных доходов «от простоя имущества, составляющего площадку «Нижняя» припортового контейнерного терминала (сухой порт)» за период с 15 ноября 2017 года по 19 августа 2019 года в размере 4 418 480 долларов США в рублевом эквиваленте, взыскании убытков, вызванных уменьшением конкурсной массы на расходы на ответственное хранение имущества за тот же период — 17,346 млн рублей и убытков — в виде разницы между ценой по сделке оставления предмета залога за собой от 19.08.2019 года, заключенной с ПАО «НМТП», и действительной рыночной ценой имущества, составляющего площадку «Нижняя» припортового контейнерного терминала (сухой порт). Эти претензии суд начнет рассматривать 28 января 2020 года.

Контейнеры (сс) IvanStudenov

А на 21 декабря 2020 года в арбитраже Москве назначено рассмотрение иска Георгия Антоньяна (совладельца ООО «Терминал «Мега») к ФАС России «о признании незаконным решения, выраженного в письме от 03.07.2020 г. №СП/55 996/20». Детали спора неизвестны, но третьими лицами приглашены «Терминал «Мега» и ПАО «Новороссийский морской торговый порт».

Не лишним будет напомнить, что правопреемник Сбербанка ещё в августе 2018 года взыскал солидарно с Георгия и Галины Антоньян 300 млн рублей как с поручителей по кредитам ООО «Терминал «Мега». Через год в вышестоящей инстанции решение о взыскании 300 млн рублей с Антоньянов было оспорено, дело вернули на пересмотр. На сегодня оно приостановлено.