Новосибирск, , 05:55 — REGNUM По официальным данным Росстата в прошлом году в структуре расходов российских граждан около 35% приходилось на продукты питания. В таких условиях любое повышение цен, а особенно цен на продовольственные товары, резко ощущается большей долей населения страны. Отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM кандидат экономических наук, заведующий кафедрой общественных финансов Новосибирского государственного университета экономики и управления Сергей Анофриков.

Напомним, ранее стало известно, что в России начнут выявлять и пресекать нарушения законодательства при установлении цен на социально значимые виды продуктов питания. Этим займутся Федеральная антимонопольная служба совместно с прокуратурой

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«В связи с этим вполне понятна позиция государства, одной из приоритетных задач которого является забота об уровне жизни населения, — отметил эксперт. — С другой стороны, принятое решение может привести к некоторому сокращению доходов бизнеса. Однако судя по подготовленному в кратчайшие сроки соглашению о стабилизации цен на продукты, подписать которое готовы крупнейшие российские ритейлеры, входящие в АКОРТ, бизнес готов пойти на такой шаг, то есть он имеет возможность функционировать безубыточно в условиях фиксированных цен на некоторые продовольственные товары».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин указал на необходимость своевременно реагировать на рост цен на продовольствие, вызванный стремлением подогнать внутренние цены к уровню мировых.