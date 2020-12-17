Пекин, , 05:37 — REGNUM Потребительские расходы Китая продолжили наращиваться в ноябре, укрепляя свою роль ключевого драйвера экономического восстановления страны, сообщает агентство Синьхуа.

Розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли на 5% в годовом исчислении до 3,95 трлн юаней (около $603,7 млрд) в ноябре, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Рост увеличился с 4,3% в октябре, сохранив при этом восходящий импульс с момента начала восстановления экономики в августе.

Без учета потребления автомобилей розничные продажи выросли на 4,2% в годовом исчислении в прошлом месяце. Потребление в сельской местности выросло на 5,6%, опередив рост на 4,9% в городских районах.

За первые 11 месяцев розничные продажи в Китае снизились на 4,8% в годовом исчислении, причем спад сократился на 1,1 процентного пункта по сравнению с падением в период с января по октябрь.