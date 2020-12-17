Абуджа, , 05:30 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари распорядился открыть наземные границы страны, закрытые еще 16 месяцев назад для борьбы с контрабандистами, заявила глава минфина страны Зинаб Ахмед в ходе пресс-конференции.

«Президент одобрил открытие четырех наземных границ», — заявила она.

Решение было принято в соответствии с рекомендации президентской комиссии. Она посоветовала главе государства возобновить сообщение до конца 2020 года. При этом в стране также планируют ввести запрет на импорт риса, муки и других продуктов.