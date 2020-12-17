Владивосток, , 05:21 — REGNUM В Приморье кроме продуктов питания отмечается рост цен на услуги и медикаменты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Приморскстате.

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Из медицинских товаров в 1,3 раза с начала 2020 года подорожали термометры электронные медицинские, на 13% — медикаменты, только в ноябре рост на 1,4%.

А вот бензин подорожал незначительно — на 0,4%, дизельное топливо — на 2%.

Среди сферы услуг в ноябре подорожали на 3% занятия в плавательных бассейнах и билеты в кинотеатр, проезд в такси — на 7%.

При этом упали цены на санаторно-оздоровительные услуги — на 2%, на билеты в поездах дальнего следования — на 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье потребительские цены на продукты питания в ноябре по сравнению с октябрём выросли на 1,1% и на 5,5% с начала года. Статистику ухудшило подорожание плодоовощной продукции на 5% за месяц и на 13% по отношению к декабрю 2019 года.