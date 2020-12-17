Пекин, , 04:56 — REGNUM Высший рыночный регулятор Китая оштрафовал три крупные компании за непредоставление предварительного уведомления о концентрации предприятий, что нарушило антимонопольное законодательство, сообщает агентство Синьхуа.

Компания Alibaba Investment Limited, которая является аффилированной фирмой с Alibaba Group, компания China Literature Limited, принадлежащая гиганту Tencent и служба экспресс-доставки SF Express были оштрафованы на 500 тыс. юаней каждый (около $76,45 тыс.) за указанные выше нарушения, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

По словам представителя администрации, они получили контроль над фирмами розничной торговли, кино‑ и телевизионного производства, а также терминального обслуживания без предварительного уведомления администрации.

Согласно антимонопольному закону, непредставление предварительного уведомления о концентрации предприятий повлечет за собой меры по отмене сделки и максимальный штраф в размере 500 тыс. юаней.