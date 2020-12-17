Пекин, , 04:46 — REGNUM Китай запустил новую онлайн-платформу привлечения инвестиций в страну, сообщает 15 декабря агентство Синьуха.

Иностранные инвесторы, благодаря новой платформе могут лучше понять бизнес-климат в Китае, а также особенности инвестиционной политики и конкретных инвестиционных проектов благодаря вебсайту www.investchinaccpit.com, сообщили в Китайском совете по развитию международной торговли.

Платформа представила информацию по 1186 проектам и 157 ключевым мерам, а также продолжит совершенствовать различные услуги, сообщили в совете.

Китай поощряет использование интернета для содействия торговле и инвестициям в рамках своих усилий по смягчению последствий COVID-19. Среди этих мер — в то числе числятся проведение в стране различных онлайн-выставок и внедрение политики поддержки трансграничной электронной торговли.

Прямые иностранные инвестиции в материковый Китай, выросли в объемах на 5,5% в годовом исчислении до 98,7 млрд юаней ($14,38 млрд) в ноябре, увеличиваясь восьмой месяц подряд.