Хабаровск, , 04:45 — REGNUM За пять лет в модернизацию первичного звена здравоохранения Хабаровского края будет вложено 8,1 млрд рублей, из которых 7,1 млрд рублей — средства федерального бюджета. Врио губернатора Михаил Дегтярёв подписал соответствующее распоряжение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По информации краевого минздрава, средний процент износа имущества в детских поликлиниках составил — 64%, взрослых поликлиник — 58%, районные больницы, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и амбулатории — 80%.

В программу модернизации включили 40 краевых медицинских учреждений. В 2021 году запланировано построить семь ФАПов в южных районах края и одну амбулаторию в селе Нелькан Аяно-Майского района. Также запланирована реконструкция одного из корпусов городской больницы №10 в Хабаровске.

За пять лет в край будет поставлено более 1200 единиц медицинского оборудования, в том числе высокотехнологичной диагностической техники.

В следующем году установят компьютерные томографы в клинико-диагностическом центре Хабаровска и Бикинской районной больнице. Семь рентген-аппаратов отправят в Комсомольск-на-Амуре, девять маммографов распределят по больницам Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также в районные лечебницы.

Продолжатся поставки автомобилей скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии на модернизацию первичного здравоохранения с 2021 по 2025 годы планируется направить 18 млрд 573 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета — 14 млрд 573 млн рублей, а из бюджета региона — 2 млрд 632 млн рублей.