Кемерово, , 04:22 — REGNUM В Кемеровской области в 2020 году в сельскохозяйственный оборот удалось вернуть 20,6 тысячи гектаров земель. Это превышает первоначальный план более чем на 60%, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Введённые в оборот земельные участки осенью подготовили под яровой сев 2021 года. На них будут выращивать зерновые, рапс и другие культуры, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — В ближайшие годы планируем задействовать ещё около 45 тысяч гектаров пашни, что в перспективе позволит значительно увеличить объёмы собираемого в регионе урожая».

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса уточнили, что аграриям возмещают до 90% от понесённых затрат по освоению брошенных земель. В текущем году общая сумма субсидий, выделенных из областного бюджета, составила 31,5 млн рублей. Их получили 18 предприятий. С