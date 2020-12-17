Тяньцзинь, Китай, , 03:26 — REGNUM Мощный рост объемов внешней торговли в октябре текущего года был зафиксировано в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая по мере восстановления экономики после COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Тяньцзиньской таможни, объем внешней торговли города рос пять месяцев подряд по состоянию на октябрь, увеличившись на 12,1% в годовом исчислении до 61,82 млрд юаней (около $9,45 млрд).

С восстановлением торговли, внешняя торговля Тяньцзиня выросла на 2,3% в годовом исчислении до 607,2 млрд юаней за первые 10 месяцев этого года.

Рост был в основном обусловлен экспортом, который вырос на 5,2% в годовом исчислении до 252,3 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 0,3% до 354,9 млрд юаней, сообщили в Тяньцзиньской таможне.

Частные предприятия стали новым драйвером роста объемов внешней торговли Тяньцзиня. Торговля росла ускоренными темпами на уровне 5% в годовом исчислении, достигнув до 225,6 млрд юаней, что составило 37,2% от общего объема торговли города за первые 10 месяцев.