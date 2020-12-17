Наньчан, Китай, , 03:19 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Цзянси на востоке Китая вырос на 14,9% до 366,3 млрд юаней (около $56 млрд) за первые 11 месяцев 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Данный показатель оказался почти 4,4% выше, чем общий объем внешней торговли за весь прошлый год, сообщили в таможне столицы региона города Наньчана. В течение этого периода в экспорте и импорте провинции преобладали механические и электрические изделия. В том числе, наблюдался пятикратный скачок экспорта портативных компьютеров.

Товарооборот между Цзянси и странами инициативы «Пояса и пути», составил 106,85 млрд юаней, что на 13,3% больше в годовом исчислении и занимает 29,2% в общей доле внешней торговли провинции.