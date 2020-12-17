Пекин, , 03:15 — REGNUM Приток иностранных прямых инвестиций (FDI) в экономику материковой части Китая вырос на 5,5% в годовом исчислении до 98,7 млрд юаней (около $14,38 млрд) в ноябре, сообщили 15 декабря в Министерстве коммерции КНР.

Таким образом, уже восьмой месяц подряд в стране наблюдался рост FDI. Данные показывают, что за первые 11 месяцев FDI выросли на 6,3% в годовом исчислении.

Иностранные инвестиции в сферу услуг в периоде с января по ноябрь достигли 704,46 млрд юаней, что на 16,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 78,3% от общего объема FDI страны за этот период.

В секторе высокотехнологичных услуг FDI выросли на 31,6% в годовом исчислении за первые 11 месяцев, а инвестиции в проектные услуги, исследования и разработки выросли на 93,6%.