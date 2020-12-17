Тегеран, , 09:43 — REGNUM 15 декабря представители Исламской Республики Иран (ИРИ) и Узбекистана призвали к дальнейшему наращиванию торгового сотрудничества, заявил заместитель министра дорожного и городского развития по транспорту Шахрам Адамнеджад. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 декабря.

В ходе встречи в режиме видеоконференции обе стороны обсудили существующие стратегии транзита товаров в Узбекистан и из этой страны через иранский порт Чабахар. Оба представителя выразили надежду на укрепление торгового взаимодействия в интересах двух государств.

Порт Чабахар, расположенный на юго-востоке Ирана в Оманском заливе, служит единственным портом страны, имеющим выход к мировому океану. Чабахар состоит из двух отдельных портов под названием Шахид Калантари и Шахид Бехешти, каждый из которых имеет пять причалов.

Сообщается, что Чабахар прямо или косвенно расположен на международных магистралях и может превратиться в один из самых стратегических транзитных пунктов в мире.