Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Стоимость криптовалюты Bitcoin во время торговой сессии 17 декабря превысила отметку в $21 тыс., что стало новым самым большим значением в истории. Это следует из данных торгов на площадке CoinDesk.

По данным на 01:05 мск, во время торговой сессии стоимость биткойна выросла на 9,69%, достигнув отметки в $21 302,02.

Как сообщало ИА REGNUM, курс Bitcoin, главной криптовалюты в мире, 16 декабря впервые в истории поднялся выше $20 000.

Ранее подобного «взлёта» цена биткойна достигала в декабре 2017 года, когда его стоимость доходила до $19 891,99.

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